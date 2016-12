Karine Vallières annonce une aide de 16 730 $ à l’Exposition agricole de Richmond

Comté de Richmond – La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Karine Vallières, confirme une aide financière de 16 730 $ à la Société d’agriculture du comté de Richmond pour qu’elle puisse tenir sa 160e édition du 8 au 11 septembre 2016.

Provenant du Programme d’appui aux expositions agricoles du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, cette somme permettra, entre autres, de faire connaître les différentes activités touristiques de la MRC du Val-Saint-François et les produits régionaux aux milliers de visiteurs.

« L’Exposition de Richmond fait partie de la culture de la région du Val-Saint-François, mais également estrienne. Depuis 1856, les citoyens des quatre coins de l’Estrie y affluent en septembre. C’est un événement incontournable pour mettre en valeur et faire connaitre notre agriculture, mais également pour permettre à la relève agricole d’être en contact, de se rencontrer et d’apprendre le métier d’agriculteur à travers les différents jugements, concours ou événements de la programmation », témoigne la députée qui ne se souvient pas d’avoir manqué une édition depuis son enfance !

Cette aide financière réjouit le président de la Société d’agriculture de Richmond, Clifford Lancaster. « Tenir l’exposition de Richmond, c’est un budget de 250 400 $. La députée de Richmond, Karine Vallières, comme son père avant elle, a toujours cru et participé à nos activités. Cette aide financière nous encourage à continuer », apprécie M. Lancaster, qui a par la même occasion rappelé les nombreuses années de Yvon Vallières à la députation du comté de Richmond.

Chaque année, les expositions agricoles accueillent près d’un million de visiteurs chaque été, et ce dans toutes les régions du Québec. Les retombées économiques qu’elles engendrent sont estimées à plus de 61 millions de dollars annuellement. «Au-delà la de la vitrine exceptionnelle pour les produits régionaux, les expositions agricoles favorisent la transmission des savoirs, renforcent les liens entre le monde agricole et les consommateurs, mobilisent les acteurs et constituent des lieux de rencontre et d’appartenance dans les communautés rurales », de conclure Karine Vallières.