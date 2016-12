Une centaine d’enseignes et des abribus pour un transport collectif accessible partout sur le Val

Windsor (RC) – D’ici la fin d’août, le service de transport collectif Trans-Appel achève de compléter la centaine de points d’arrêt de bus réparti sur l’ensemble du Val-Saint-François, qui regroupe les 18 municipalités du territoire, incluant les trois zones principales de la MRC, Richmond, Valcourt et Windsor.

« Différents circuits sont disponibles, comme celui qui est accessible en soirée, de 18 h à 20. Le but est que les gens puissent se diriger où ils veulent, gratuitement. En 2014, tous les maires de la MRC ont adopté une résolution à cet effet en considérant l’importance d’avoir un service de transport en milieu urbain et surtout en ruralité », précise Andrée-N. Aloir, directrice de Trans-Appel.

Depuis un an chez Trans-Appel, le chargé de projet Jean-Marie Croteau s’affaire à finaliser la centaine de pancartes et les abribus situés dans les zones stratégiques. « C’est un travail que nous partageons avec l’appui des responsables et employés des travaux publics. Le ministère des Transports du Québec, Gaz Métro et Hydro Québec sont aussi en lien avec nous afin que les pancartes et installations soient visibles et qu’elles s’harmonisent avec l’environnement. »

Selon les secteurs et localités, Trans-Appel profite de suggestions et conseils appropriés. « C’est le maire Hervé Provencher qui a indiqué l’endroit approprié pour un abri au lac Boissonneault. Les maisons de jeunes sont aussi impliquées et c’est ainsi sur le tout le territoire. Ce qui est important, c’est que la signalisation soit bien visible, sécuritaire et facile d’accès », d’ajouter Mme Aloir.

Formulaire d’inscription facile à remplir

Le service de transport collectif offre des places dans les véhicules déjà utilisés par d’autres services de transport (par exemple : le transport adapté). Il s’agit d’un service d’appoint selon les disponibilités du moment, et non d’un service fixe de porte-à-porte. Il est disponible à toute la population, sans restriction.

L’inscription requise est gratuite. Il suffit de compléter le formulaire d’inscription en ligne (val-saint-francois.qc.ca à l’onglet transport collectif), ou se présenter à l’hôtel de ville de votre municipalité. Vous devez ensuite transmettre le formulaire complété à Trans-Appel.

Réservez la veille du déplacement

Actuellement, les citoyens peuvent utiliser les places disponibles du transport adapté. Pour ce faire, communiquez avec Trans-Appel pour vérifier les trajets et horaires. Réservez votre place avant 15 h la veille de votre déplacement. Selon les disponibilités, un point d’embarquement sera assigné sur le circuit de Trans-Appel.

Un accès élargi pour tout le territoire

Tous les résidents des villes, municipalités et cantons de la MRC ont accès à ce transport collectif. Il a entre autres l’avantage de conduire vers les usagers vers les commerces, entreprises et institutions afin de favoriser l’achat local. De plus, un nouveau circuit est aussi disponible à partir des secteurs de Valcourt (canton et ville) vers Windsor. En tenant compte de la diversité des commerces et places d’affaires situées dans certains secteurs de Sherbrooke, Trans-Appel est en mesure d’assurer le transport vers cette zone.

Trans-Appel est situé à Windsor au Centre communautaire René-Lévesque (54, rue Saint-Georges, bureau 204). Pour information, inscription ou réservation : 819 845-2777, sans frais via le 1-800 716-2777 ou par courriel à trans.appel@cgocable.ca/.