Canton de Melbourne - La Municipalité du Canton de Melbourne a tenu à souligner la persévérance et la réussite de deux élèves du secondaire de notre région, Jasmine Arel et Anna Driver. Afin de récompenser la réussite et l’obtention de leurs diplômes d’études secondaires, mais aussi d’encourager la poursuite du cheminement académique, chacune des étudiantes ont reçu du maire James Johnston une bourse de 100 $. Félicitations!