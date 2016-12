Dans le Val-St-François. Et les gagnants sont…

Windsor – C’est maintenant fait, la Course autour du Val 2015-2016 est terminée et les gagnants sont maintenant connus. Destinée aux élèves du secondaire, la formule invitait les jeunes à partager leurs «Coups de cœur » du Val à l’aide de photos prises à travers la Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François.

Laury Bourassa (Canton de Valcourt) a remporté les grands honneurs pour sa collection de photos présentant les splendides paysages du Canton de Valcourt. En deuxième position, Adèle Dermarais (Racine) mettait de l’avant Racine, plus précisément la rivière Benda qui, peu importe la saison, offre un environnement où la quiétude et la tranquillité permettent d’apprécier la beauté de la région. Ensuite, au troisième rang, Maguie Morin (Val-Joli) nous présentait la possibilité de passer du bon temps, tranquille, en famille à l’Érablière Au Bec Sucré. Finalement, en quatrième position, l’équipe formée de Clodine et Valérie Marin ainsi que Audrey et Gabrielle Beauregard (Lawrenceville) ont partagé une petite tranche du patrimoine de leur municipalité en présentant la rue de l’Île et l’histoire qui s’y rattache.

Grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et de Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse et députée de Richmond, les gagnants ont reçu respectivement des bourses de 100 $, 75 $, 50 $ et 15 $. En visitant la page Facebook de la Course autour du Val, vous pourrez accéder aux œuvres des participants.

En plus d’offrir aux jeunes l’occasion de laisser savoir ce qu’ils aiment de la MRC, la Course autour du Val permettra de créer une carte interactive du Val-Saint-François à l’aide de matériel fourni par les résidents de la région. En dehors du concours, jeunes et moins jeunes qui désirent contribuer à cette carte peuvent envoyer les photos ainsi qu’un bref descriptif à paj@val-saint-francois.com.

Le projet Course autour du Val s’inscrit dans la mission de Place aux jeunes (PAJ) de la MRC du Val-Saint-François qui en est le partenaire-promoteur. PAJ travaille à renforcer le sentiment d’appartenance des adolescents à l’égard de leur région en leur offrant des occasions de découvrir le potentiel, l’économie, les gens, l’histoire, la culture et les entrepreneurs du territoire. En partenariat avec les Carrefours jeunesse-emploi des comtés de Johnson et de Richmond, PAJ tend à permettre aux jeunes d’imaginer leur avenir dans la région par des implications et des projets concrets, tels que la Course autour du Val.