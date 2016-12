Inauguration du 22e Festival du papier de Windsor

Windsor - L’ouverture officielle du Festival du papier de Windsor s’est déroulée durant l’avant-midi du vendredi 8 juillet à la Place de la famille consacrée aux jeux gonflables pour les enfants. En présence de l’équipe du comité organisateur (maillots bleus) et de jeunes inscrits au Service d’animation estivale, le départ de la 22e édition a été souligné en présence du président de la Chambre de commerce régionale de Windsor, Serge Ranger ; de la députée de Richmond, Karine Vallières ; de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau ; du député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, et des propriétaires de Gonflables.ca, Pascal et Simon Jolin.