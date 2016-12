Un vendredi qui a fait toute la différence

Windsor (RC) – C’est au terme de trois journées bien remplies que le comité organisateur du Festival du papier a clôturé sa 22e édition durant l’après-midi du dimanche 10 juillet, dès 14h. Réunie sur la scène du grand chapiteau, l’équipe a fait un bref survol d’un week-end qui a déjoué le temps parfois maussade, ce qui n’a pas empêché les visiteurs et participants d’être nombreux sur place, particulièrement durant la soirée de vendredi.

« On a travaillé fort et nous remercions la population et tous nos partenaires dont Domtar, la Ville de Windsor et plus de 80 autres commanditaires qui ont contribué à cette réussite », a mentionné la présidente Vickie Lasonde qui, tout comme ses collègues, ont retraité à l’arrière de la scène pour évacuer de bonnes bouffées d’émotion suite à une coordination sans relâche.

Consciente des prévisions météorologiques annoncées pour samedi et dimanche, l’équipe du Festival a pu compter sur le vendredi, particulièrement à partir de la soirée jusqu’à la fermeture du site après minuit.

La Place de la famille avec ses gros et longs gonflables ; le kiosque réservé à la mémoire de Sara-Ève Fontaine et ses merveilleuses robes ; les expositions de papier avec Vanessa Alarie ; la Grande Allée propice aux rencontres avec les commerçants, artisans et amis ; la séance de signatures et photos avec Tim Brink a donné le ton à la soirée. Le chapiteau s’est animé avec Veronica Winter, Rock Avenue et Tim Brink et ses musiciens. Dès la brunante, le site s’est changé en Friday Night Fever avec une foule rarement aussi nombreuse, étalée du chapiteau jusqu’aux abords de la rue Georges-Guilbaut.

« Notre stock de boissons s’est envolé rapidement et il a fallu le renouveler à toute vitesse avec les réserves du dépanneur Renaud. Pour avoir consulté auparavant les recettes du Festival pour au moins une dizaine d’années, nous avons fait un record de ventes qui a assuré en une seule soirée la réussite financière de l’évènement. Après avoir terminé à 4h du matin, nous avions tous le cerveau en jello, mais nous étions contentes et contents. »

Fait à noter, le groupe Rock Avenue avec ses musiciens d’Asbestos et de Valcourt a mis le feu au chapiteau avec une série de succès de 1970 jusqu’à 2000.

Quant à la journée de samedi, les compétitions forestières ont regroupé plusieurs adeptes et curieux sur le site. À travers quelques averses et brins de pluies, les scies à chaîne ont continué de fendre le bois à toute vitesse, le méchoui du Syndicat des pâtes et papiers a rassemblé plusieurs convives, dont ceux provenant de l’usine Domtar ; les spectacles du groupe Freedom Insight originaire de Windsor et celui du guitariste Kim Greenwood ont amorcé les volets musicaux jusqu’au feu d’artifice qui a éclaté généreusement. Le Bal masqué animé par DJ Lucky a ensuite démarré timidement sous le chapiteau jusqu’à ce que la formule se change tout simplement en soirée de danse.

« Je pense que beaucoup de personnes ont pris part au Festival parce qu’elles avaient simplement envie d’être ensemble à Windsor, de rencontrer et jaser avec des amis, des parents, de s’amuser et d’écouter de la musique », considère Vickie Lasonde, qui présentera d’ici peu un bilan de la 22e édition du Festival du papier et de la prochaine cuvée.