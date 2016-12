Richmond (RC) – Suite au départ du Courage du 21e Tour CIBC Charles-Bureau, supporté par BMW Sherbrooke, qui a démarré durant l’avant-midi du 7 juillet à l’hôpital Fleurimont du CIUSS de l’Estrie-CHUS à Sherbrooke, 31 cyclistes se sont dirigés vers plusieurs municipalités de l’Estrie et de régions limitrophes dont Windsor, Richmond, Saint-Léonard-d’Acton, Roxton-Pond, Bromont pour terminer le parcours à Boucherville. Un total de 300 km sur une période de deux jours.

En présence de la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, la Ville de Richmond a souligné le passage du Tour CIBC Charles-Bruneau aux abords du centre communautaire située la rue Gouin en présence notamment du maire Marc-André Martel, du directeur général Mario Mayotte et des responsables du Service d’animation estival qui ont regroupé les jeunes pour accueillir la trentaine de cyclistes. Parmi eux étaient présente l’actrice et improvisatrice Ève Landry et la journaliste et animatrice à LCN, Julie Marcoux.

Pour l’édition 2016, le héros du parcours du Courage est Félix Bélanger, âgé de 8 ans. Il en rémission d’un lymphome de Hodgkin, caractérisé par le regroupement de cancers qui apparaissent dans les ganglions lymphatiques et se propagent ensuite aux régions voisines. Adepte du sport, il pratique le vélo, le karaté et le soccer.

« Nous sommes heureux d’accueillir les cyclistes et l’équipe du parcours du Courage. Les enfants du SAE ont apprécié leur parler et obtenir des autographes. Cette belle activité nous rappelle un évènement similaire en 2012, le Grand Défi Pierre Lavoie, qui avait fait halte chez nous à une heure du matin en présence de quelques centaines partisans. Ce sont des activités qui apportent du soutien et des appuis financiers importants auprès des jeunes et des parents », considère M. Martel.

Des dons qui font la différence

Depuis 21 ans, le Tour CIBC Charles-Bruneau est l’une des activités de collecte de fonds les plus importantes au Québec.

Grâce à ses grands partenaires et aux cyclistes, l’événement a généré près de 18 M$ depuis 1995 en parcourant plus de 20 000 kilomètres. En ce qui a trait à la Fondation du Centre de cancérologie Charles-Bruneau, ce sont 50 millions de dollars qui ont été investis en recherche et dans la construction, l’aménagement et l’équipement.

L’Unité d’oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, inaugurée en mars 2014, a permis d’améliorer l’environnement de traitement avec des locaux mieux adaptés aux enfants. Ainsi, la superficie des espaces d’oncopédiatrie pour les enfants et leur famille a été triplée. Cette unité offre une plus grande accessibilité aux services d’oncopédiatrie dans les régions de l’Estrie, du Centre-du-Québec et d’une partie de la Montégérie.

Le grand public peut manifester son appui envers les enfants atteints de cancer à l’aide d’un don en composant le 1-877 246-0404, en visitant le charlesbruneau.qc.ca/tour-cibc ou, jusqu’au 31 juillet, par messagerie en textant le mot « tout » au numéro 20222.