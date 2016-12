Quatre générations de fille en fille !

Windsor – Suite à la naissance de Lexianne, quatre générations sont maintenant regroupées avec Monique Hamel (85 ans), Linda Moffatt (55 ans), Danika M. St-Pierre (27 ans) et Lexianne Girardin (7 semaines).

Monique Hamel est native du 6e rang de Saint-Claude. Cinquième fille d’une famille de 5 enfants étant toutes des filles, elle a été l’épouse de feu Adrien Moffatt, également du 6e rang de Saint-Claude. Mariés en 1957, ils auront également 5 enfants, feu Mario, Linda, Manon, Josée et Sonia toutes nées sur la Rive-Sud de Montréal, là où le couple s’est exilé pour le travail. Cependant, ils reviendront en 1975 afin de poursuivre leur vie à Saint-Claude.

C’est sur le terrain de balle de cette même municipalité que Linda Moffatt et Martial St-Pierre, fils de Jean-Claude St-Pierre et Lise Leblanc de Windsor, débuteront leur fréquentation. De cette union naîtront Danika, Jolaine, Maryssa et Marjorie, les 4 ayant grandi à Windsor.

Lexianne est née de l’union de Patrice Girardin, fils de Carole Arseneault et Gaétan Girardin de Saint-Félix-de-Kingsey résidant présentement à Kingsey Falls et Danika M. St-Pierre depuis le 24 mars dernier.

La petite fille aura sans doute des souvenirs de ses arrières grands-parents maternels mentionnés précédemment, et aussi de ses grands-parents paternels, Léo Arseneault et Monique Charpentier de Saint-Félix de-Kingsey résidant présentement à Victoriaville. De plus, elle nouera sans aucun doute une relation privilégiée avec ses grands-parents. Ces quatre générations rassemblées représentent une situation de plus en plus fréquente dans l’histoire de l’humanité grâce à l’allongement spectaculaire de la durée de la vie permettant aux deux bouts de la chaîne de se rencontrer, le temps de quelques années.

La naissance de cette petite fille a fait le bonheur de toutes ces générations qui descend de famille majoritairement constituée de femme et de fille !

Bienvenue Lexianne !