22e édition du Festival du papier de Windsor

Windsor (RC) – Pour une deuxième année, le Festival du papier de Windsor s’assure de trois nouvelles dates, celles des 8, 9 et 10 juillet. Bien que la température soit imprévisible, la nouvelle équipe en place depuis l’an dernier avait décidé de retenir trois nouvelles dates inscrites cette fois au mois de juillet, laissant derrière la Fête nationale et celle de la Confédération. Et si Dame Nature fait des siennes, l’imposant chapiteau a l’espace nécessaire pour garder au sec les festivaliers.

L’équipe de la 22e édition du Festival du papier, présidée de nouveau par Vickie Lasonde, propose une carte d’activités et d’évènements qui se sont forgés lors de la cuvée 2015, entre autres avec la Place de la famille avec ses nombreux jeux gonflables et attractions pour les jeunes. Le chapiteau et son environnement, autant que sont organisation, ont dès lors rajeuni le concept d’élaborer une vitrine commerciale propice à la fois à supporter la programmation du festival et à vitaliser l’économie locale et celle des régions limitrophes.

Installée à l’extérieure sur le site du festival, la Grande Allée, qui prend le relais du retour en force de la foire commerciale, profite d’un nouveau départ suscité par la Chambre de commerce régionale de Windsor, visant cette fois l’intérêt de la population avec un échantillonnage d’une vingtaine d’exposants. À ce retour s’ajoute en parallèle l’Espace-auto qui vise avec les garages et commerces de services connexes, la création d’un espace thématique.

À ces initiatives s’ajoutent plus de 80 commerces, entreprises, place d’affaires, institutions et organismes qui se greffent à cette 22e édition. C’est dans ce nouveau contexte que Domtar et la Ville de Windsor supportent au fil de nombreuses années l’évènement à titre de partenaires majeur.

Vendredi 8 juillet

10 h : Place de la famille

Le Festival du papier de Windsor débutera avec l’ouverture de la Place de la famille durant laquelle des collations santé seront offertes aux enfants.

10 h 30 : Heure du conte et bricolage

« Rico raconte-moi… » animera l’Heure du conte suivi d’une activité de bricolage pour les petits. L’inscription est nécessaire à festivaldupapier@hotmail.

12 h : Résautage

Organisé en collaboration avec la Chambre de commerce régionale de Windsor, un diner de réseautage et le membre du mois sera l’occasion de venir rencontrer et discuter avec la direction de l’usine Domtar. Pour information : 819 434-5936, ou info@ccrwindsor.com/.

13 h : Expositions de papiers

En présence de l’invitée d’honneur, Vanessa Alari, il y aura exposition de sculptures de papier pour adultes et jeunes. Un montant de 150 $ et un second de 50 $ seront remis. Les gens pourront voter pour leur coup de cœur. Le dévoilement du gagnant aura lieu dimanche, à 16 h, lors de la cérémonie de clôture du festival.

(Née à Sherbrooke et bachelière en art, Vanessa Alarie s’inspire de la nature et des arts orientaux pour découper son papier alliant fragilité, délicatesse, patience et méditation. (Source : Festival)

17 h : Partenaires

Le 5 à 7 des partenaires du Festival du papier permettra d’apprécier leur apport à cette 2e édition. Une collaboration de la Chambre de commerce régionale de Windsor. Pour information : 819 434-5936, ou info@ccrwindsor.com/.

19 h à 22 h : Spectacles sous le chapiteau

19 h : Véronica Winter. Originaire de Saint-Claude, elle lance un premier album en septembre 2015. Trois membres se joignent à elle pour compléter le groupe. Un son aux influences pop rock.

20 h 30 : le groupe Rock Avenue. Un retour dans le temps pour faire revivre les meilleurs années du rock classique.

22 h : Tim Brink et ses musiciens. L’auteur-compositeur-interprète qui a connu un succès à La Voix cette année roule sous les projecteurs depuis sa sortie. Il a été le chanteur de plusieurs groupes depuis les 15 dernières années, dont Pete Möss. Il a joué à travers le monde et est récipiendaire du Festival international Emergenza en 2005 parmi 6000 groupes présents. Séance de signatures et photos avec Tim Brink à 20 h.

Fermeture du site à 1 h.

Samedi 9 juillet

10 h : Place de la famille et boîtes à savon

Les courses de boîtes à savon auront lieu sur la 6e avenue, entre les rues Du Moulin et Watopeka. Les bolides seront ensuite exposés et il y aura le prix du coup de cœur qui permettra au gagnant ou gagnante de gagner un ensemble de canne à pêche. Le dévoilement du coup de cœur aura lieu à 18 h. Pour information : 819 845-5742.

10 h à 12 h : Jeux gonflables, compétitions et maquillage

Suite à l’ouverture de la Place de la famille, il y aura à 11 h la compétition Gonflé à bloc pour équipe de 2 personnes. Inscription au bar du chapiteau. À gagner : jumelles optiques et coupons de bière. Des séances de maquillage seront offertes aux jeunes de 12 h à 16 h.

12 h : Compétitions forestières

Présentées il y a quelques années durant l’une des éditions du Festival, des compétitions de scies à chaîne et autres volets similaires seront de retour. 3000 $ en bourses à gagner. Inscription sur place à partir de 10 h.

13 h : Masques de papiers

Un atelier gratuit de masques de papier avec Vanessa Alarie. Inscription à festivaldupapier@hotmail.com/.

18 h : Méchoui

Le retour du méchoui du Syndicat des pâtes et papiers sous le chapiteau et l’arrivée des camions de pompiers. Coût : 20 $ par adulte et 10 $ par enfants de 11 ans et moins.

19 h et 20 h 30 : Spectacles sous le chapiteau

19 h : Freedom Insight. Nouveau groupe de rock blues originaire de Windsor qui lancera son premier album l’automne prochain. (Source : Festival).

20 h 30 : Kim Greenwood. Après dix années à se démarquer continuellement comme jeune guitariste talentueux et flamboyant, le temps est venu de s’afficher comme auteur, compositeur et interprète. Une performance musclée. (Source : Festival)

22 h : Feu d’artifice

Un incontournable… pour les petits et les grands.

22 h 15 : Bal masqué (2e soirée)

Grande nouveauté cette année : une soirée Bal masqué qui se fait en deux temps : le premier avait lieu le samedi 11 juin au Resto-Pub du St-Gabs et le second qui se tiendra samedi tout juste à la fin du feu d’artifice. Les sommes amassées lors des activités bénéfices seront remboursées entièrement au Festival du Papier. (Source : Festival)

Fermeture du site à 2 h.

Dimanche 10 juillet

10 h : Zumba et gonflables

Activité de zumba avec Marilyn Gatien. Une bonne façon de garder la forme avec des rythmes de salsa, merengue, cumbia, reggaeton, pop et country. Ouverture de la Place de la famille.

11 h : Origami

Atelier gratui d’origami avec Vanessa Alarie. Pour inscription : festivaldupapier@hotmail.com/.

12 h : Veronica Winter

Pour ceux et celles qui ont apprécié Veronica Winter lors de son passage vendredi sous le chapiteau, elle sera de retour en version solo.

13 h : Danse country

L’après-midi sera consacré à la danse country avec Édith Lagrange. Elle a fait ses débuts en danse latine et prend un nouveau tournant en 2011, découvrant l’univers de la danse country pop. En 2013, elle décide de partager sa passion et commence à offrir des cours de danse en Estrie. En 2015 et 2016, elle participe à plusieurs évènements où la danse country est à l’honneur et forme sa troupe de danse. Elle donnera l’automne prochain des cours de danse à Windsor. (Source : Festival)

14 h : Clôture du festival

La cérémonie de clôture de la 22e édition permettra de dévoiler les gagnants et coups de cœur des sculptures et créations de papier.