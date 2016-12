Trois journées d’activités au Festival d’été 2016

Saint-Georges (RC) – Pour une 16e édition, le Festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor se tiendra les 8, 9 et 10 juillet avec les appuis de plus de 75 commanditaires et partenaires provenant en grande partie des municipalités de régionales de comté (MRC) du territoire estrien, dont celles des Sources et du Val-Saint-François. Commerces, fermes, entreprises, place d’affaires ainsi que les députés Alain Rayes et Karine Vallières et la Municipalité de Saint-Georges assurent les activités de l’évènement annuel.

L’agriculteur Yvon Richer assure de nouveau la coordination des festivités qui regroupe des membres du comité des Loisirs et autres bénévoles de la municipalité. Comme pour les années précédentes, le tournoi de balle familial demeure le pivot central qui s’étalera sur trois jours à travers les nouveautés et autres activités qui ont consolidé l’évènement au fil des quinze dernières années.

Vendredi 8 juillet

Les festivités débuteront dès 19 h avec l’ouverture du tournoi de balle et le concours des cochons graissés. Sous le chapiteau, Lisette Roy animera la soirée de danse et de musique avec l’appui technique du propriétaire du Salon de l’électronique, Luc Rhéaume. Un cour de danse sera donné aux débutants jusqu’à 19 h30, suivi de la soirée de danse. Le coût à l’entrée est de 5 $ par personne. Pour information : Sylvie au 819 828 0247, ou Lisette au 819 845-3239.

Prévu pour 22 h, un feu d’artifice illuminera le village à l’extrémité de la rue Marcotte. C’est Jean-Pierre Gagné de FAE Pyrotechnie qui sera chargé des effets spéciaux.

Samedi 9 juillet

À partir de 8h, l’avant-midi sera surtout consacré au tournoi de balle. De 11 h à midi, les jeunes et adultes pourront apprécier sous chapiteau la mini exposition de reptiles provenant du Refuge de Buzz situé à l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke.

En après-midi, de nouveau au chapiteau, Président de l’Association québécoise de la musique country, Rénald Pouliot présentera un spectacle avec d’autres artistes invités. Également à 13 h, les amateurs de tirs de petits tracteurs modifiés seront au rendez-vous. Un coût de 5 $ est requis pour avoir accès au terrain. Quant aux enfants, ils pourront profiter des gonflables, du maquillage et tatouages.

Quant à la soirée, elle sera consacrée à la prestation du groupe sherbrookois Freedom Insight.

Dimanche 10 juillet

Également à compter de 8 h, le tournoi de balle familial s’achèvera avec les gagnants de la compétition amicale. C’est aussi durant l’avant-midi qu’aura lieu l’ouverture du marché public, accessible le dimanche de 10 h à 14 h durant la période estivale.

À 11 h, les enfants pourront assister au spectacle Feu et glace sous le chapiteau au coût de 2 $ pour chacun. C’est à ce même endroit que le Festival d’été s’achèvera avec un gala folklorique à partir de 13 h. Le coût à l’entrée est de 5 $ par personne. Un atelier de karaté sera aussi au programme.

Pour de l’information sur tous les volets de la programmation, communiquez avec Yvon Richer au 819 821-1683.