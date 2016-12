Nouveauté au Festival d’été : le Refuge de Buzz

Saint-Georges (RC) – Les enfants autant que les adultes pourront se familiariser avec les reptiles lors du Festival d’été de Saint-Georges-de-Windsor. La mini exposition du Refuge de Buzz aura lieu samedi sous le chapiteau, de 11 h à midi.

L’organisme (refugedebuzz.com) a pour vocation de donner une deuxième chance aux reptiles abandonnés. On peut lire sur son site les informations qui suivent :

Créé en juin 2011 auprès du registre des entreprises du Québec et situé à Sherbrooke, dans l’arrondissement de Bromptonville, le refuge est du type Société Protectrice des Animaux (SPA), mais pour les reptiles et autres petits animaux (excepté chats et chiens).

Les refuges spécialisés pour reptiles ne sont pas nombreux au Québec et nous voulons combler ce manque. Notre objectif est de desservir la région de l’Estrie.

Par le biais de la participation à divers événements, nous guidons les gens afin qu’ils puissent prendre soin adéquatement de leurs reptiles.

Notre refuge étant à but non lucratif et composé d’une équipe de bénévoles passionnés, nous offrons des services tels que fêtes d’enfants, animation en camp de jour et visite dans les écoles afin de récolter l’argent nécessaire pour prendre soin des reptiles qui demeurent au refuge.