Juste assez de soleil pour la parade de la Confédération

Richmond (RC) – La Fête du Canada a été soulignée durant l’après-midi du 3 juillet à Richmond. En tenant compte d’une température inégale durant la fin de semaine, les organisateurs de l’événement et membres de la Légion royale canadienne ont profité du soleil qui s’est maintenue durant la parade dans les rues de la ville.

L’an dernier, le défilé avait mis l’emphase sur le drapeau de la feuille d’érable qui avait pris depuis cinquante ans le relais de l’ancien Union Jack. Le rouge et le blanc dominaient de nouveau dimanche sans une goutte de pluie avec son lot de véhicules allégoriques, de chevaux et d’attelages, des camions rouge du Service d’incendie de Richmond et autres attraits.

La députée du comté de Richmond, Karine Vallières, a participé au défilé qui a fait la boucle à partir de l’école primaire du Plein-Cœur. Au terme du défilé, la Légion invitait la population à ses locaux pour un BBQ de hot-dogs et les enfants pouvaient s’amuser avec quelques gonflables.