Une parade sous un ciel bleu

Saint-François (RC) – Le défilé de la Fête nationale à Saint-François a profité d’une température parfaite durant l’avant-midi du 24 juin.

Les camions de pompiers des deux casernes de la Régie d’incendie de la région de Windsor ; les chevaux, poneys et attelages ; les autos anciennes, les bolides d’avant la crise du pétrole de 1973 et le cortège des Jeep ainsi que les camions de remorquage et de chargement de gravier et de terre ont dominé la parade. Quant aux chars allégoriques, les petites remorques ont de nouveau pris le relais.

La belle température a été en mesure d’attirer plusieurs personnes et familles, quoique les trois jours de congé consécutifs, de vendredi à dimanche, ont incité celles et ceux qui ont choisi d’autres trajets dont ceux menant vers la côte Est américaine.