Accueil mobile et Ambassadeurs du tourisme pour le Val

Val-Saint-François (RC) – À l’invitation de la MRC du Val-Saint-François, les représentants d’attraits et entreprises touristiques étaient réunis le 14 juin dernier pour un 5 à 7 au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt pour le lancement de la nouvelle saison. C’était aussi l’occasion pour tous les participants de découvrir le nouveau musée, dont ils seront prescripteurs tout au long de l’année lorsqu’ils renseigneront leurs visiteurs et clients sur « Quoi faire dans le Val ».

L’agente de développement touristique et culturel de la MRC, Emmanuelle Déon, a présenté les nouveautés pour la saison, dont la mise en place de l’accueil touristique « 100% mobile » qui regroupe des conseillères en séjour qui se déplaceront vers les campings, événements, marchés pour renseigner les visiteurs sur l’offre touristique régionale). À ces nouveautés le lancement d’un tout nouveau réseau, celui des Ambassadeurs du tourisme dans le Val-Saint-François.

Les Ambassadeurs sont des commerces, restaurants et attraits qui installeront chez eux un « coin info tourisme » pour diffuser de l’information à leurs clients, mais qui acceptent également que des visiteurs viennent se renseigner sur l’offre touristique auprès d’eux. Ce projet initié par la MRC a été rendu possible grâce au soutien des chambres de commerce régionales de Richmond, Valcourt et Windsor.

« Grâce à ce partenariat, c’est une vingtaine de lieux qui obtiendront ainsi les outils et l’effigie « d’ambassadeur » du tourisme dans les semaines qui viennent ! Ces ambassadeurs seront tous mis en valeur via des publications à venir sur la page Facebook de Tourisme Val-Saint-François», précise Mme Déon.

Pour terminer la rencontre, plusieurs attraits ont présenté leurs évènements à venir pour la saison. Pour ne rien manquer de tout cela et pour profiter au mieux de la saison estivale dans le Val-Saint-François, suivez de nouveau la page Facebook et surveillez la rubrique « événements » du site tourisme.val-saint-francois.com.