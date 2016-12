Le Musée J. Armand Bombardier se joint au Circuit électrique

Val-Saint-François – Le Circuit électrique (lecircuitelectrique.com) et le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier sont heureux d’annoncer la mise en service de deux nouvelles bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques. Après avoir renouvelé complètement ses installations et ses expositions, le Musée accueille à nouveau le public et offre dès maintenant aux visiteurs de recharger leur véhicule électrique aux deux bornes du Circuit électrique situées dans son stationnement, au 1001, avenue J.-A.-Bombardier à Valcourt.

« Se joindre au circuit électrique est pour nous tout à fait cohérent avec l’esprit ingénieux et visionnaire de Joseph-Armand Bombardier, a expliqué Carol Pauzé, directrice du musée. Nous sommes heureux de contribuer au développement de ce réseau qui compte maintenant 37 bornes de recharge publiques en Estrie. »

« Nous sommes fiers de compter parmi nos partenaires le Musée J. Armand Bombardier, un établissement qui partage notre ambition pour l’innovation, a déclaré France Lampron, directrice de l’Électrification des transports d’Hydro-Québec. En offrant le service de recharge public, le musée encourage ses visiteurs à adopter les transports électriques, un geste innovateur concret en faveur de l’environnement. »

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il demeure une initiative majeure dans le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’arrivée des véhicules électriques rechargeables au Québec. Le réseau compte plus de 670 bornes de recharge publiques, dont 32 bornes rapides, déployées dans seize régions du Québec. Depuis son inauguration en mars 2012, 145 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique et le réseau compte maintenant plus de 8 200 membres.