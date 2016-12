Parade de la Fête du Canada le 3 juillet à Richmond

Richmond (RC) – La légion royale de Richmond soulignera de nouveau la Fête du Canada le dimanche 3 juillet avec une parade dans les rues de la ville.

Le défilé débutera à partir de l’école du Plein-Cœur pour emprunter la rue Adam, la 7e avenue, les rues Craig, Principale, Fair et Gouin pour être de retour à l’école primaire. Chevaux, chars allégoriques ettracteurs.

Suite à la parade, la Légion invite toute la population à ses locaux (235, rue Collège nord) afin de s’amuser. Il y aura des hot-dogs gratuits et les enfants pourront profiter de gonflables et d’autres jeux selon la température. La musique sera présente avec Sam Morrissey et quelques artistes invités.

Tous les gens du Val-Saint-François sont invités à la fête du Canada. Pour information, communiquez avec Debra au 819826-2781.