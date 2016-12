Un autre succès pour l’Expo motos renaissance de Cleveland

Canton de Cleveland (JL-RC) – C’est le samedi 25 juin qu’avait lieu la 6e exposition de moto ancienne sur le site de l’Exposition agricole du comté de Richmond. Cette année, 1700 visiteurs sont venus de plusieurs villes du Québec, dont Montréal et Trois-Rivières, de l’Ontario et de l’État du Vermont. Le beau temps et les 1000 motos présentes sur le terrain de l’expo ont aidé à ce que cette 6e édition soit la meilleure à ce jour.

Quatre-vingts motos anciennes originales étaient sur place dont la plus âgée, datant de 1917, appartient à un homme de Shawinigan. Comme prévu d’ici deux semaines, les gains amassés seront remis à des organismes de la région. L’Expo moto de Richmond sera de retour l’an prochain, le 24 juin, avec autant sinon plus de motos, on vous attend en grand nombre encore en 2107.

Acronyme anglais de Canadian Vintage Motorcycle Group (Association canadienne de motocyclettes antiques), le CVMG est un organisme à but non lucratif dédié à la préservation de l’histoire de la moto. Il compte plus de 20 sections régionales partout au Canada. Le Québec compte deux sections, dont celle de l’Estrie fondée en janvier 2010.

Cette année, les activités ont débuté en février et s’achèveront en décembre avec un total une quinzaine d’activités, dont celle de l’Expo motos de Richmond qui se tenait récemment sur le territoire du Canton de Cleveland.