Une voie ferrée refait surface et un pont se construit...

Kingsbury (RC) – Parmi les activités offertes à la population de Kingsbury pour la Saint-Jean-Baptiste, la Municipalité a fait appel à l’artiste visuelle et environnementale Nathalie Bandulet pour animer une création de « Land Art ».

« L’art nature s’inscrit dans un espace choisi et dans le temps aussi. L’œuvre sera différente selon la saison, le moment de la journée et les éléments naturels observables. Un ou plusieurs matériaux sont ensuite proposés. Dans ce cas-ci, il s’agissait de branches d’arbres préalablement taillées à une longueur de 24 pouces », précise Mme Bandulet qui a récolté auparavant les branches avec l’aide du maire de la municipalité, Pierre-Luc Gagnon.

L’équipe de créateurs s’est donc retrouvée au cœur du parc Isabelle-Brasseur et plusieurs suggestions ont été lancées : triangles, cercles, lignes, mandala... sur la pente, autour d’un arbre, le long du chemin... Puis une idée a pointé pour lentement s’imposer: la voie ferrée! Ne traversait-elle pas le village au temps où l’ardoise sortait des mines?

« Mais comment la créer, comment la suggérer? Fallait-il la reproduire fidèlement, user de perspective, commencer ici, arrêter où, faire les traverses ou pas, les espacer plus ou moins? Et chacun y va de son idée : oui, non, moi j’aime, moi j’aime pas! Pas facile le travail d’équipe... et Nathalie qui chapeaute tout ça et qui tranche parfois, puisqu’il faut bien en arriver à un résultat », relate Martha Hervieux, participante et citoyenne de Kingsbury.

La voie ferrée a donc pris forme en l’espace d’environ deux heures. « Mais pendant ce temps, une autre création prenait forme au bas de la pente, puisque Nathalie avait pris soin de guider Jacob et Albert vers l’édification de leur pont de branches et de paille au-dessus d’un lit de petites ardoises délicatement posées les unes à côté des autres. Avec imagination, ils se sont approprié le territoire et les matériaux, le temps de créer et surtout, de s’amuser! », d’ajouter Mme Hervieux.

Tous les participants ont apprécié l’idée de Nathalie Bandulet qui a concocté une activité particulière à l’occasion de la Fête nationale.