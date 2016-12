Alain Rayes dresse son bilan de la dernière session

Richmond-Arthabaska – C’est avec un sentiment de fierté et de devoir accompli que le député du comté de Richmond-Arthabaska et porte-parole adjoint de l’Opposition officielle en matière de Sécurité publique et Protection civile, Alain Rayes, a complété sa première session parlementaire complète à Ottawa.

Le printemps a été très occupé sur la colline du Parlement où le député a défendu plusieurs enjeux qui lui tiennent à cœur, notamment le dossier du lait diafiltré et les projets de loi sur la légalisation de la marijuana, de l’aide médicale à mourir et de la réforme électorale.

Qu’attend le gouvernement pour réglementer le lait diafiltré?

Le député de Richmond-Arthabaska a effectué maintes interventions à la Chambre des communes afin de dénoncer l’inaction du gouvernement, en plus de prendre part au grand rassemblement des producteurs de lait sur la Colline à Ottawa.

À ces interventions s’ajoute une conférence à laquelle il a uni sa voix à celles de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec et des Producteurs de lait du Centre-du-Québec afin que cessent les importations de lait diafiltré provenant des États-Unis. « Ça représente un manque à gagner de plus de 200 millions de dollars pour les producteurs, l’équivalent de 15 000 $ à 20 000 $ par année, par ferme, dans notre région » mentionne-t-il.

Légalisation de la marijuana : contraire à mes valeurs

Un autre sujet chaud du printemps, le projet de loi libéral sur la légalisation de la marijuana. De l’avis du député, le fait de légaliser la substance pourrait avoir comme effet de banaliser sa consommation, d’où sa réticence face à ce projet de loi.

« Malgré des questions répétées au gouvernement, plusieurs interrogations importantes demeurent sans réponse en ce qui a trait, entre autres, à la détection des conducteurs avec les facultés affaiblies causées par cette drogue, la possibilité d’en produire à la maison, le type d’encadrement qui sera mis en place afin d’éviter que la marijuana soit à la portée des enfants, etc. On ne peut pas improviser avec des enjeux aussi importants » affirme Alain Rayes.

Aide médicale à mourir, un sujet délicat

Les parlementaires canadiens ont également eu à adopter un projet de loi sur l’aide médicale à mourir en fin de session. « La question que nous avions à nous poser n’était pas de savoir si nous étions « pour » ou « contre », mais plutôt de juger si le projet de loi encadrait et protégeait suffisamment les mineurs, les personnes vulnérables et les médecins qui auront la délicate tâche de poser le geste », a résumé Alain Rayes, qui a voté en faveur malgré que le projet de loi nécessitait quelques ajustements.

Réforme électorale : être consulté

Le gouvernement veut changer le mode de scrutin actuel et le député Rayes est convaincu que la population doit faire connaître son opinion par le biais d’un référendum afin d’éviter que le parti au pouvoir en prenne avantage. « D’ailleurs, 73% de la population du pays partage l’opinion de notre parti sur le sujet selon un récent sondage ».

Alain Rayes a posé plusieurs questions durant les dernières semaines en Chambre afin que le gouvernement se rétracte et jusqu’à maintenant, certaines concessions ont été obtenues. Ce sera assurément un dossier qui sera d’actualité à l’automne dès la reprise des travaux.

De bonnes nouvelles pour Richmond-Arthabaska !

Au cours de la période printanière, c’est avec grand plaisir que le député a confirmé pour plus de 665 000 $ de subventions dans le cadre de deux programmes fédéraux. Dans un premier temps, douze projets, dans une dizaine de municipalités, ont été sélectionnés afin de se répartir plus de 200 000 $ qui serviront à améliorer le mieux-être des aînés par le biais du programme Nouveaux horizons. Également, 137 organismes créeront plus de 200 emplois pour étudiants cet été avec une aide financière totalisant 465 000 $.

«D’un côté, ces emplois d’été fournissent une expérience pertinente et un contact essentiel avec le marché du travail aux étudiants et, de l’autre, comblent les besoins en main-d’œuvre liés aux vacances pour les employeurs ou permettent d’obtenir une ressource supplémentaire pour le lancement de projets spéciaux » mentionne le député.