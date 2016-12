Nomination d’Édith Pelletier à la direction générale

Magog – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Sommets (CSS) a complété le processus de sélection visant à nommer une nouvelle direction générale. Lors de la séance du 21 juin, Jean-Philippe Bachand, président de la CSS, a pris la parole devant les membres du conseil et l’assemblée présente : « Je suis très fier d’annoncer la nomination de Mme Édith Pelletier à titre de directrice générale. Mme Pelletier possède une grande crédibilité au sein de notre organisation et un sens de l’efficacité remarquable. Au fil des années, toute l’équipe de la CSS a pu constater sa loyauté et sa rigueur. Elle est un excellent élément pour notre organisation. »

Mme Pelletier, qui assumait l’intérim à la direction générale depuis la fin du mois de mars dernier, succède à Christian Provencher, qui a été directeur général de la CSS de 2009 à 2016 avant de quitter pour occuper des fonctions similaires à la Commission scolaire Eastern Townships.

Native de Magog, Mme Pelletier œuvre dans le domaine de l’éducation depuis 1989. Elle a d’abord été enseignante au préscolaire et au primaire, de 1989 à 1998, et ensuite successivement directrice des écoles du Val-de-Grâce et de l’Arc-en-Ciel. Par la suite, Mme Pelletier a agi à titre de directrice des services éducatifs complémentaires et de l’adaptation scolaire. Depuis 2009, elle occupait les fonctions de directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources éducatives.

Comité de sélection

À l’annonce du départ de M. Provencher, le conseil des commissaires a constitué un comité de sélection, dont la présidence a été confiée à Jean-Philippe Bachand. Ce comité a mis en place un processus comprenant plusieurs étapes et a procédé à l’affichage du poste. Tout au long de ses travaux, le comité a bénéficié de l’accompagnement d’une firme externe, spécialisée dans la sélection de gestionnaires en éducation. À différentes étapes, le comité a informé et consulté le conseil des commissaires sur le déroulement de ce processus, de même qu’il a fait valider ses diverses orientations par le conseil.

Le conseil des commissaires est donc très heureux d’annoncer la nomination d’Édith Pelletier, basée sur ses compétences, sa grande expérience de même que ses qualités humaines et organisationnelles. Sa connaissance profonde de la CSS, ses valeurs de loyauté, d’engagement et de rigueur laissent présager une belle continuité avec l’équipe dynamique et professionnelle de la CSS.