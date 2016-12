Saint-Denis : une Saint-Jean pour les familles

Saint-Denis (RC) – Dans la foulée du lancement de la Politique familiale municipale qui a été présentée le 13 juin dernier, la Municipalité de Saint-Denis, via son comité des loisirs, tenait les activités de la Fête nationale regroupées sur le terrain de l’aréna Le Stardien vendredi dernier.

Le programme de la journée a été largement dédié aux familles et aux enfants qui ont pu s’amuser durant tout l’après-midi avec plusieurs jeux gonflables, des séances de maquillage, un spectacle de cirque et autres volets ainsi que les kiosques d’artisans qui ont à la fois attirés les adultes et les jeunes.

De 150 à 200 personnes ont occupées le terrain tout au long de l’après-midi. « La Municipalité a fait un virage famille au cours des dernières années, ce qui fait en sorte que les jeunes parents et leurs enfants sont présents au sein de la communauté, comme c’est le cas pour la Saint-Jean », observe la coordonnatrice des festivités pou le comité des loisirs, Carole Tardif.

L’après-midi s’est terminé avec un repas à prix modique pour tous. La soirée a suivie avec la chorale Le Cœur de Saint-Denis, la levée du drapeau, le groupe sherbrookois Jaune et les feux de joie et d’artifice.