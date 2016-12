Nomination à Valcourt 2030

Valcourt – Les membres du conseil d’administration de Valcourt 2030 sont heureux d’annoncer la nomination de Josée Bélanger au poste de coordonnatrice de Valcourt 2030. Madame Bélanger a débuté son emploi le 20 juin dernier. Son bureau est situé à Valcourt dans les locaux du Centre d’Action Bénévole au 950, rue St-Joseph. Il est possible de la rejoindre dès maintenant par téléphone au 450 532-2030 ou par courriel à l’adresse suivante : valcourt2030@outlook.com.

Dans le cadre de ses fonctions, Madame Bélanger aura comme mandat principal de coordonner les travaux de Valcourt 2030, une démarche qui vise à faire de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt un pôle d’attraction en s’appuyant sur les forces et l’esprit d’innovation de la communauté. Elle aura également sous sa responsabilité de soutenir et assurer l’avancement des travaux des comités dans lesquels de nombreux citoyens des deux municipalités sont impliqués.

Josée Bélanger possède une solide expérience en développement des communautés. Elle a notamment travaillé au Forum jeunesse Montérégie Est ainsi qu’à la Conférence Régionale des Élus de cette même région à titre de conseillère en développement. Au cours des trois dernières années, elle occupait le rôle de conseillère à l’économie sociale et au développement rural, au Centre local de développement de Pierre-De Saurel.

Josée est bachelière en études politiques appliquées de l’Université de Sherbrooke. Elle possède également une formation en communications et en gestion de projets et poursuit actuellement une formation en management public à l’École nationale d’administration publique.

Rappelons que Valcourt 2030 est une démarche concertée qui s’appuie sur la reconnaissance des talents et des forces vives déjà présentes au sein de la collectivité pour se mettre en action. Elle invite toutes les personnes intéressées, quel que soit leur origine, leur sexe ou leur âge à s’engager pour un futur meilleur. C’est une démarche englobante et démocratique, une volonté de la communauté de se prendre en charge maintenant pour des résultats à moyen et long terme.