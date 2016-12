Bonne participation au lave-auto des pompiers

Windsor (RC) – Suite à son dernier lave-auto en 2012, l’Association des pompiers de la Régie d’incendie de la région de Windsor était de retour à la caserne de Windsor le samedi 11 juin.

Au total, 30 pompiers et des dirigeants de la Régie ont lavé plus de 400 véhicules. Les billets se vendaient en prévente ou sur place au coût de 5 $ chacun. La Ville et les employés des services des Travaux publics ont appuyé l’initiative en assurant un débit d’eau suffisant pour les nombreux lavages, l’accessibilité au terrain du garage municipal et la sécurité aux abords de la rue Saint-Georges. À l’exception du camion à échelle installée devant les portes de la caserne, les véhicules d’incendie et les ambulances ont pu occuper une partie du stationnement des commerces Dollar + et Recycle vêtements, permettant ainsi aux enfants et adultes de se familiariser avec les services de sécurité.

Les jeux gonflables, la radio communautaire de Windsor et des hot-dogs sur BBQ agrémentaient l’activité-bénéfice. « En 2012, nous avions amassé environ 3000 $ qui avaient été remis aux Chevaliers de Colomb de Windsor pour les paniers. Cette année, nous annoncerons bientôt les montants recueillis et le ou les organismes choisis. D’ici là, nous remercions toutes les personnes qui ont encouragé notre lave-auto 2016 », mentionnent deux membres de l’Association des pompiers de la Régie, Jonathan Massé et Adam Rousseau.