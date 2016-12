Les 18 marchés publics de l’Estrie se sont réunis

North Hatley – L’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ) lançait aujourd’hui la campagne « On se voit au marché! », une campagne de promotion collective basée sur « la bonne nouvelle», qui réunit les 18 marchés publics de l’Estrie. L’événement célébrait également le début de la saison des marchés publics en Estrie et le 40e anniversaire du Marché Champêtre de North Hatley, le doyen des marchés publics de la région.

Depuis avril 2016, un comité composé de responsables de marchés et d’intervenants du milieu travaille à mettre sur pied une campagne de promotion collective qui vise à accroître l’achalandage des marchés publics estriens. Cette campagne convie les citoyens à devenir des ambassadeurs de leur marché en distribuant un carton d’invitation dans leur entourage. La stratégie mise sur le bouche-à-oreille, la plus vieille technique du monde, jugée encore aujourd’hui comme l’une des plus efficaces en matière de marketing.

Les marchés ont choisi le slogan « On se voit au marché! » et un visuel créé par l’illustratrice québécoise Louise-Catherine Bergeron. Le carton d’invitation, remis de main à main, incite au rapprochement et à la création de liens durables entre marchands et citoyens. Les cartons sont personnalisés pour chacun des marchés, indiquant leurs coordonnées et heures d’ouverture. Au verso, les marchés vous disent : « Vous avez le droit d’aller voir ailleurs… » L’endos permet en effet aux citoyens de connaître en un seul coup d’œil les 18 marchés publics de l’Estrie et leurs coordonnées.

« Malgré un engouement marqué pour les marchés publics, la promotion demeure un défi de taille pour assurer leur pérennité. Je suis fière de voir que les responsables de marchés et les intervenants du milieu se sont unis pour créer une campagne qui s’inscrit tout à fait dans l’esprit des marchés publics. Le marché, c’est bien plus qu’un lieu d’approvisionnement, c’est un lieu d’échanges entre producteurs et consommateurs ainsi qu’un lieu de rencontre entre citoyens. L’AMPQ est donc très heureuse d’avoir participé au déploiement de ce concept promotionnel qui resserre les liens sociaux d’une communauté », affirme Diane Seguin, présidente de l’AMPQ.