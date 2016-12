Le Prix Hommage 2016 décerné à Gemma Gagnon

Estrie – Gemma Gagnon remportait hier le Prix Hommage 2016 de la Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie. Cette reconnaissance est décernée à une personne bénévole de 50 ans et plus qui, par ses actions, contribue au mieux-être des aînés de leur milieu. La détermination, l’engagement, la pertinence, l’impact et l’innovation sont les principaux critères de sélection du jury.

Figure emblématique de l’implication sociale dans la MRC du Val-Saint-François, Mme Gagnon constitue une véritable source d’inspiration pour la relève. Femme très polyvalente et impliquée, elle a toujours su utiliser ses talents pour le développement de sa communauté et particulièrement pour le mieux-être de ses personnes aînées.

En effet, elle est membre du comité de la famille et des aînés de la Ville de Windsor depuis 2011 et a été membre du comité de pilotage de la politique Municipalité amie des aînés (MADA) de cette même municipalité. Madame Gagnon a aussi été aussi membre administratrice, vice-présidente et présidente de la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François. Elle s’y implique pendant 13 ans, de 2000 à 2013. Elle a d’ailleurs planifié, organisé et réalisé les Salons Info-aînés de 2005 à 2013.

À son départ, elle joint les conseils d’administration de la coopérative de solidarité Au Jardin des sages, une coopérative d’habitation pour les 65 ans et plus, et du REM (Ressources en entretien ménager) d’Asbestos.

Enfin, parmi ses nombreuses autres expériences bénévoles, Gemma Gagnon est fondatrice et directrice de la chorale Entre-Nous constituée de personnes aînées. Le chant choral fait partie intégrante de son bénévolat; elle présente annuellement des spectacles au grand public depuis plus de 20 ans.

La lauréate du Prix Hommage 2016 de la Table régionale représentera l’Estrie et recevra la distinction Hommage Aînés du ministère de la Famille lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale à l’automne prochain.

La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie soulignait la contribution de 6 bénévoles auprès des personnes aînées de l’Estrie lors de la réception tenue lundi en la salle Desjardins du Carrefour des aînés. Les candidates étaient présentées par les tables locales de concertation des aînés ou les associations régionales membres de la Table régionale.