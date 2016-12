Un croque-livres pour l’école Saint-Gabriel de Windsor

Windsor (RC) – L’année scolaire à l’école Saint-Gabriel se termine sur une très belle note pour l’enseignante Nathalie Gilbert et ses élèves de 4e année. À partir du mois janvier, l’équipe a débuté son projet de construire et installer un Croque-livres dans la cour d’école, qui a été inaugurée vendredi dernier.

« S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. Lancée en septembre 2014, l’initiative vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés.», peut-on lire sur le site de croquelivres.ca.

Inspirée par cette initiative, Mme Gilbert a dès lors été par l’enthousiasme de ses élèves. De janvier jusqu’à l’arrivée du mois de mars, les jeunes ont mijoté le projet en tenant compte, de la dimension de la boîte, de son support, son aspect et ses matériaux. Suite au mois de janvier et février, Michel Morin, le grand-père de Charlotte, qui est l’une des élèves de la classe, a concrétisé le projet au fil des semaines. Prenant soin de s’assurer la sécurité et la progression du projet, les enfants ont pu toucher et même utiliser les différents outils et produits pour l’élaboration du projet.

Installé sur la cour d’école, le groupe de 4e année a fièrement procédé à l’inauguration du Croque-livres en présence de tous les élèves, enseignants et parents qui ont par la suite participé à un pique-nique sur la cour de l’école Saint-Gabriel.

Autant que ses élèves, Nathalie Gilbert était doublement heureuse de ce moment. « Le but est d’échanger des livres ; c’est un beau projet, à la fois pour les élèves et la communauté du secteur Saint-Gabriel. Cette réalisation est un moment un peu nostalgique pour moi, car depuis trois ans, j’ai enseigné à ce groupe extraordinaire qui s’intéressait à tant de choses. Ce croque-livres est un bel exemple », de conclure Nathalie Gilbert.

Sur l’une des faces de la boîte, une plaque indique le but de l’ouvrage : la classe de 4e année 2015-2016 est fière d’offrir à la communauté de Windsor son premier croque-livres. Vous pouvez le nourrir en y déposant des livres que vous désirez donner. En échange, vous pouvez partir avec un livre qui vous intéresse. Bonne lecture à tous !