Appel de projets dans la MRC du Val-Saint-François

Windsor – La MRC du Val-Saint-François annonce le lancement d’un appel de projets de sa Politique de soutien aux projets structurants. Constituée à partir du Fonds de développement des territoires, cette enveloppe budgétaire de 87 500 $ traduit la volonté des élus de la MRC de voir s’améliorer le milieu de vie des citoyens.

Ce programme est destiné aux organismes à but non lucratif, ainsi qu’à la plupart des coopératives. Les promoteurs sont dès lors invités à présenter une demande de financement, et ce, d’ici le 24 octobre 2016.

Pour de plus amples détails sur les critères de sélection des projets ou pour faire une demande, la Politique de soutien aux projets structurants et le formulaire de qualification sont disponibles en ligne sur le site de la MRC. Pour toute question sur le programme, communiquez avec l’agent rural Philippe Veilleux au 819 845-3769, poste 212, ou par courriel à pveilleux@val-saint-françois.com.

