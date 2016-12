Le tournage a commencé le 22 mai dernier sous la direction de Alain DesRochers

Richmond – Patrick Huard et Colm Feore font de nouveau équipe ! Depuis le 22 mai, sous la direction du réalisateur Alain DesRochers, le tournage du second volet de la comédie policière Bon Cop, Bad Cop va bon train. En plus du fameux tandem, le plateau accueille une distribution haute en couleur, composée notamment des actrices Lucie Laurier et Sarah-Jeanne Labrosse, de retour dans leur rôle une décennie plus tard ! Elles seront rejointes par de nouveaux personnages, dont ceux incarnés par l’humoriste Mariana Mazza, qui fait sa première apparition au grand écran, l’acteur Marc Beaupré, mémorable Marc Arcand de Série noire, et le journaliste et négociateur Claude Poirier dans son propre rôle.

Plus gros succès de l’histoire du cinéma canadien, le premier volet du film a ouvert la porte à une nouvelle génération de comédies à grand déploiement. Sorti il y a pile dix ans, Bon Cop, Bad Cop a fait 1,320,394 entrées au Québec, remporté de nombreux prix et cumulé plus de 12 millions de dollars de recettes au pays. Un record inégalé à ce jour.

Dans cette suite attendue, David Bouchard (Patrick Huard) et Martin Ward (Colm Feore) seront ainsi à nouveau forcés de faire équipe. Cette fois, l’enquêteur québécois se retrouvera sous les ordres de Ward, maintenant officier de la Gendarmerie royale du Canada. Le disparate duo aura la mission de démanteler un réseau de vols de voitures, derrière lequel se cache une opération de très, très grande envergure. Au fil de leurs aventures, Bouchard et Ward découvriront que les ennemis ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Ils réaliseront aussi que les années passent et que certaines choses changent, mais d’autres… pas du tout.