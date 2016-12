Saint-Denis : cirque, chorale, musique, feu d’artifice et autres activités

Saint-Denis (RC) – La Fête nationale à Saint-Denis-de-Brompton aura lieu dans l’environnement de l’aréna Le Stardien située au 1000, rue Alfred-Lessard.

Les activités se tiendront le 24 juin avec au départ la messe de la Saint-Jean à 10 h 30. Après l’heure du midi, les familles pourront se côtoyer et s’amuser et les jeunes profiteront de jeux gonflables et de séance de maquillage. Un spectacle de cirque aura lieu à 14 h et au terme de l’après-midi, un repas à prix modique sera servi dès 17 h 30.

En soirée, la chorale Le Cœur de Saint-Denis entonnera divers chants. À 19 h 30, les discours patriotiques et l’hommage au drapeau du Québec précèdera le groupe de musique Jaune, dès 20 h. Ce groupe sherbrookois actif depuis 10 ans regroupe Stéphanie Blanchette, Jocelyn Phaneuf et Raphaël Rioux. Vers 22 h, les feux de joie et d’artifice seront au rendez-vous.

Pour information : 818 212-6118.