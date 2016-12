Le goût de vivre et de courir sans compter le temps…

Windsor (RC) – C’est avec beaucoup de peine que la famille, les proches et amis ont à la fois annoncé et appris le décès soudain de Sarah-Ève Fontaine durant la nuit du 21 juin.

« C’est avec une douleur insoutenable que Stéphane et moi vous annonçons que notre Bella Sarah-Eve Fontaine, notre magnifique papillon, a pris son dernier envol pour enfin, enfin mettre fin au combat. Elle est partie tout doucement dans le calme et sereine… dans mes bras pendant que je lui fredonnais sa berceuse préférée. Quel privilège que d’avoir eu cette enfant dans ma vie et autant de complicité ! On s’est tant donné, tant aimé, mais tellement aimé tous les 6 !!! Je ne peux qu’être comblée de toutes ces années et maintenant espérer avoir la force de guérir, de survivre... avec Élizabeth Vallières, Flavie Vallières, Minou Vallières et papa Stéphane Vallières », a annoncé sur son Facebook la mère de Sarah-Ève, Annie Lussier.

Durant l’avant-midi de mardi, la triste nouvelle a progressé à partir de Windsor, du Val-Saint-François, de l’Estrie et de toutes régions du Québec à travers lesquelles plusieurs personnes et supporteurs ont suivi le parcours et les efforts de Sarah-Ève Fontaine, atteinte de fibrose kystique dès son jeune âge.

Dès 7 h 30 durant la matinée de mardi, la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, adressait un message à la famille éprouvée. « Dur réveil ce matin alors que nous apprenons le décès d’une Estrienne modèle, notre belle Sarah-Ève Fontaine. Modèle de résilience, de courage, de gentillesse et de détermination, elle demeurera toujours dans le cœur tous ceux qui l’ont côtoyé comme une personne d’exception. Et que dire de sa famille, à qui nous devons envoyer toutes nos ondes positives. Sa maman, Annie Lussier, son père Stéphane Vallières, ses sœurs et ses amis. Vous avez maintenant une étoile dans la galaxie qui brillera plus que n’importe quelle autre. »

Le pro-maire de la Ville de Windsor, Gaétan Graveline, a aussi appris très tôt le décès. « La communauté de Windsor est en deuil et au nom de la mairesse Sylvie Bureau, du conseil municipal et du personnel, nous adressons nos sympathies à la famille Lussier-Vallières. Durant plus d’une dizaine années, j’ai côtoyé Sarah-Ève à titre de coordonnateur de la Maison des jeunes pour des campagnes de financement au profit de la jeune fille qui a atteint la vingtaine. C’est un exemple à considérer parce qu’elle a mordu dans la vie, peu importe le peu de temps. Elle a été courageuse et déterminée. »

Faute de pouvoir subir une greffe des poumons, l’état de santé de Sarah-Ève s’était dégradé à partir de l’automne 2014 jusqu’à la fin du printemps 2015. Le Centre de bénévolat de Windsor et l’école du Tournesol étaient au nombre des personnes, organismes, gens d’affaires qui ont appuyé la famille. Le 4 juillet 2015, Sarah-Ève Fontaine a reçu deux poumons d’une personne décédée, Mme Sills, qui a permis à la jeune femme de 21 ans de goûter à la vie et de s’activer pour différents projets, dont celui de mettre sur pieds une boutique de location offrant plus de 250 robes et tenues chics qui ont fait leurs chemins du Gala du Tournesol à Las Vegas.

En tenant compte de la greffe réussie et d’une santé en croissance, Sarah-Ève s’était fixé le défi de parcourir 5 kilomètres dans le cadre de la 3e édition de la Course du Tournesol, à la fin du mois de mai dernier, réussissant son parcours. Une semaine plus tard, elle était hospitalisée à Sherbrooke suite à une sévère pneumonie qui a entraîné des lésions à ses poumons.

Les messages s’additionneront au fil des prochains jours.