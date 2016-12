Les homards de retour afin d’assurer le maintien des services dans le Val-Saint-François

Windsor (RC) — Tout près de 900 personnes étaient présentes à la 24e édition du souper de homards de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François qui se tenait le 7 juin au Centre Lemay de Windsor.

La présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie — CHUS, Patricia Gauthier, assurait la présidence d’honneur. Elle a notamment souligné les efforts des membres de la Fondation et de son président, Denis Dion, qui assurent la continuité des services et des établissements regroupant les trois zones de la MRC du Val-Saint-François [Richmond, Valcourt et Windsor]. Malheureusement, l’allocation de Mme Gauthier a été étouffée par un bris du système audio de l’aréna. L’animateur de la soirée et président d’honneur de l’édition 2015, Jean Arel, a également été ennuyé par ce bris.

Fait à noter, le coût d’achat des homards à la poissonnerie est à la hausse cette année, ce qui a forcé les organisateurs à être vigilants au niveau du budget. Avec l’ajout de la loterie-voyage et les revenus provenant des vins qui accompagnent le repas-bénéfice, la Fondation a pu générer pour 2016 un gain d’environ 40 000 $.

L’ex-présidente de la Fondation, Gisèle Duval, a de nouveau participé à l’événement en saluant les participants à chacune des tables, ce qui lui a permis de vendre les derniers numéros de la loterie-voyage. La première pige pour le mois de juin a été gagnée par une résidente de Windsor, Ginette Gillis. La Fondation a également accru ses gains avec la vente des billets du VR de la Santé Desjardins au profit de la Fondation du CIUSSS de l’Estrie — CHUS.