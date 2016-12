Expo Moto Renaissance au terrain de l’exposition de Richmond

Canton de Cleveland – Le samedi 25 juin prochain, dès 8h30, venez assistez en grand nombre à la 6e édition de l’expo moto Renaissance de Richmond. Cette année, le comité organisateur a prévu être sur place qu’une seule journée qui se déroulera entièrement à l’extérieur.

Un coût de 5 $ par adulte et gratuit pour les 13 ans et moins est demandé et les profits seront remis à un organisme communautaire de la région. L’an dernier ce sont les jeunes agriculteurs de la région qui en ont bénéficié. Venez voir les motos, autos et tracteurs anciens. Il y aura des tables de produits de réparations, de petits plats et encore plus. Bienvenu à tous au 128, route 143 à Richmond.