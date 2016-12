Lancement de la Politique familiale municipale 2016-2018

Saint-Denis – C’est devant ses citoyens et représentants de plusieurs organisations locales que Saint-Denis-de-Brompton s’est joint à quelque 700 municipalités québécoises pour procéder au lancement de sa première Politique familiale municipale (PFM) 2016-2018. S’articulant autour de quatre axes de développement (loisirs et sports, culture et vie communautaire, habitation, sécurité), la PFM place la famille au cœur de ses préoccupations et vise à lui offrir un milieu de vie accueillant et attrayant pour toutes les générations qui la composent.

« La famille constitue un lieu de transmission des valeurs, d’apprentissage de l’entraide, de développement du sentiment d’appartenance et de sécurité. Pour le comité d’élaboration de la PFM, la famille permet à tous ses membres de se réaliser, d’abord au contact de ses proches et ensuite dans la communauté », a précisé d’entrée de jeu le maire de Saint-Denis, Jean-Luc Beauchemin, lors du point de presse qui se tenait durant la matinée du lundi 13 juin au centre communautaire.

C’est cette définition de la famille qui a porté le travail du comité d’élaboration mandaté par la Municipalité pour produire la toute première PFM. Se basant sur les données statistiques, le portrait du territoire et leur propre expérience de la vie familiale, les 10 membres bénévoles du comité d’élaboration, appuyés par le chargé de projet Raymond Pélissier, ont dressé les grandes lignes du plan d’action triennal et consulté la population via un sondage et un forum citoyen. Ils ont ainsi produit un plan d’action traduisant la vision des citoyennes et citoyens de Saint-Denis-de-Brompton de demain.

Un plan d’action en quatre axes

Les loisirs constituent pour la municipalité un secteur des plus dynamiques sans cesse alimenté par le comité des loisirs. Le premier axe mise ainsi sur l’augmentation de l’offre et l’amélioration des infrastructures en développant notamment des ententes intermunicipales, des activités thématiques selon les saisons, des pistes accessibles aux cyclistes et piétons et un meilleur accès aux installations situées à l’aréna.

Du côté de la culture et de la vie communautaire, on souligne que l’offre culturelle repose entièrement sur le bénévolat, ce qui lui confère une grande fragilité. On souhaite donc soutenir et developper ce volet en embauchant un agent de développement culturel, en optimisant et maximisant l’utilisation des infrastructures comme l’aréna et le centre communautaire et en valorisant le bénévolat pour assurer une relève. On souhaite également appuyé le comit. D’accueil des nouveaux arrivants.

La configuration des espaces habités et notamment la circulation dans le cœur du village invitent à rester chex soi ou à prendre l’automobile pour le moindre déplacement. Le troisième axe priorisé par le PFM, l’habitation, vise d’une part à favoriser l’habitation au service des ainés et d’autre part à encourager les familles à adopter de saines habitudes de vie.

Pour y parvenir, on souhaite développer une offre de services pour le maintien à domicile des aînés, revitaliser le centre villageois situé à la jonction des routes 222 et 249 (où se trouvent le centre communautaire, l’église, l’école et l’aréna) et aménager et réaménager les développements immobiliers de façon à créer des parcs de voisinage.

Enfin, le sécurité est une valeur importante pour les Saint-Denisiens. L’alourdissement de la circulation automobile et la vitesse constituent cependant de réels dangers pour les familles. On déplore l’absence de passage piétonniers et de corridors scolaires pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo. Une série de mesures sont ainsi proposées au quatrième axe pour pallier cette sitaution et favoriser le partage de la route entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Comité de suivi et remerciements

Afin de s’assurer la coordination et la réalisation du plan triennal de la PFM, un comité de suivi sera mis sur pied en collaboration avec la Municipalité. M. Beauchemin précise que le conseil municipal sera un joueur important. « Mais sans implication citoyenne, notre politique familiale ne demeurera qu’un simple plan d’action accumulant de la poussière. C’est pourquoi un comité de suivi sera formé pour assurer la bonne conduite de la PFM au fil des années. Et ce sera grâce à la mobilisation de toute notre communauté que nous pourrons, un jour, nous féliciter d’y être parvenus. »

La Municipalité lance donc un appel à toutes les familles à se joindre au mouvement, à prendre part à la vie sociale et communautaire et à mettre l’épaule à la roue pour réaliser ces ambitions.

Au terme de la rencontre qui regroupaient des citoyens et partenaires, la Municipalité remercie les membres du comité d’élaboration qui ont rendu possible la réalisation de la toute première Politique familiale municipale. Il s’agit de Anne-Marie Allaire, Véronique Gagnon, Richard Langlois, Christiane Vanasse, André Hamel, Carole Tardif, Monique Chaput, Hugo Marcotte et Michel Tessier. Des remerciements s’adressent aussi à Raymond Pélissier, chargé de projet, et au maire Jean-Luc Beauchemin.