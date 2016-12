Des finalistes du Val-Saint-François a Gala des saines habitudes de vie

Val-Saint-François (RC) – C’est le vendredi 10 juin que se déroulait la deuxième édition estrienne du Gala reconnaissance des saines habitudes de vie. Pour l’occasion, près de 200 personnes se sont réunies au Théâtre Granada de Sherbrooke pour souligner les initiatives et les projets incitant les jeunes de 17 ans et moins et leur famille à adopter un mode de vie propice à la santé et à l’équilibre.

Parmi les 17 organismes et entreprises finalistes, quatre provenaient de la MRC du Val-Saint-François. Il s’agit des Tabliers en folie de Richmond pour leur projet Essaye-le-Don ! ; la Maison des jeunes L’Initiative pour le Vegge de la semaine ; BRP de Valcourt pour l’intégration du Centre de Mieux-être ayant comme objectifs de promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie et de responsabiliser les employés à l’égard de leur santé ; du Service de développement régional et local de la MRC pour le projet Çamedi de pédaler.

À l’occasion de cette deuxième édition, une toute nouvelle catégorie trouvait sa place. Le comité de sélection a remis la toute première statuette de la catégorie Engagement social à l’entreprise BRP de Valcourt pour l’intégration du Centre Mieux-être. Un prix qui a pour but inspirer davantage d’entreprises à s’impliquer pour les saines habitudes de vie. Le gala reconnaissance est une initiative des neufs regroupements locaux de partenaires (RLP) estriens, du comité estrien saines habitudes de vie ainsi que de Québec en Forme.