Fête de l’Amour à Saint-François-Xavierde-Brompton

Saint-François (RC) – C’est le dimanche 5 juin qu’avait lieu la fête annuelle de l’Amour à la paroisse Saint-François-Xavier. Comme chaque année depuis 1989, cette 27e édition a connu un grand succès.

« On a souligné les anniversaires de vie à deux pour 17 couples dont les plus nombreux, cette année (soit 7 couples), fêtaient leurs noces d’or, c’est-à-dire 50 ans de mariage. Se joignait à eux l’abbé Charles-Eugène Hamel qui célébrait lui aussi ses noces d’or de sacerdoce. On a également fait mention du couple de M. Rosaire Lussier et dame Thérèse Chabot, nos doyens de cette année avec 70 ans de vie matrimoniale, mais qui n’ont pu être là pour des raisons de santé », mentionne l’un des organisateurs de la fête, Jean-Guy Hamel, qui était aussi au nombre des jubilaires avec son épouse.

C’est l’abbé Clément Croteau qui a présidé la célébration dominicale assistée de Nicole Gagnon qui agissait comme maitresse de cérémonie. L’église avait été joyeusement décorée pour la circonstance et la chorale paroissiale, dirigée par Jean-Guy Hamel et soutenue aux grandes orgues par Bernard Langlois, y est allée d’une magistrale et festive prestation.

Après la prise de photos de groupe des jubilaires, la fête s’est conclue par un vin d’honneur qui a retenu sur place de nombreux participants qui ont longuement échangé, dans une atmosphère de réjouissance et de fraternité.

Un grand merci est adressé au comité des fêtes paroissiales et plus particulièrement à Alberta Morin qui est responsable de tout l’aspect matériel et organisationnel de cette célébration.

Les jubilaires de l’année 2016 sont les suivants :

• 60 ans : Bertrand Normand et Édith Morissette

• 55 ans : Germain Allard et Denise Therrien ; Yvan Labrie et Monique Bernier.

• 50 ans : Jean-Guy Auger et Réjeanne Therriault ; Jules Chabot et Gisèle Girouard ; l’abbé Charles-Eugène Hamel ; Pierre Lessard et Micheline Rosa ; Marc-André Messier et Gisèle Hétu ; Alcide Morin et Mireille Léveillé ; Denis Pinard et Huguette Léveillé ; Paul-Aimé Richard et Florianne Chabot.

• 40 ans : Raymond Dumais et Lise Roy ; Jean-Guy Hamel et Juliette Bernier ; Jean-Claude Rhéaume et Danielle Léveillé.

• 35 ans : Réal Guillemette et Johanne Guay.

• 25 ans : Gaston Lebrun et Maryse Simard ; Pierre Riendeau et Lyne Larochelle.

• 15 ans : Alain Bérubé et Pauline Rivard ; Renaud Nadeau et Juliette Chabot ; Claude Paulin et Diane Benoit.