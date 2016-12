David Fournier quittera ses fonctions de conseiller municipal

Windsor (RC) — Demeurant à Windsor avec sa famille et conseiller municipal depuis sept ans à cet endroit, David Fournier est aussi à l’emploi de Ville d’East-Angus depuis 2011 au niveau des loisirs et ensuite à la direction générale de cette municipalité de près de 4000 habitants. En tenant de ses nombreuses responsabilités et occupations, M. Fournier a choisi de s’installer à East-Angus

« Je devais faire un choix. Une décision pas facile, d’autant plus lorsque l’on habite un endroit depuis notre naissance. Ma famille et moi avons décidé de quitter Windsor afin de faciliter notre quotidien. J’habite le quartier Saint-Gabriel depuis que je suis tout-petit et beaucoup de souvenirs m’habitent à Windsor.

Âgé de 30 ans et conseiller municipal depuis près de 7 ans, David Fournier est très fier d’avoir pu représenter la population au sein du conseil de la Ville de Windsor. “J’ai apprécié mon expérience et la confiance que la communauté m’a portées. Je suis particulièrement fier des investissements pour les familles dans les infrastructures de loisirs et de sports qui ont été effectués et qui sont à venir.”

Impliqué dans de nombreux organismes au cours des dernières années dont l’Opération Nez rouge, l’Association du soccer mineur, le Festival du papier, Jeunesse Atout et le comité de la Famille et des aînés, M. Fournier quittera ses fonctions de conseiller municipal le 30 septembre prochain, marquant ainsi la fin de son mandat et le déménagement de sa famille vers East Angus.

“Je souhaite remercier mes collègues au conseil municipal et les employés de la Ville de Windsor avec qui j’ai eu du plaisir à travailler. Un grand merci aux gens de Windsor”, d’ajouter David Fournier dont l’implication devait être soulignée d’ici le départ de sa famille vers East-Angus.