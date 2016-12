Trois jours de festivités à Richmond : Une deuxième édition réussie !

Richmond (RC) – Les festivaliers étaient au rendez-vous vendredi, samedi et dimanche lors de cette deuxième édition du Wolfe BBQ Fest de Richmond. C’est missions accomplies pour le comité organisateur chapeauté par la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.

« Nos principaux objectifs étaient de tenir un événement rassembleur pour les gens de l’Estrie et de l’extérieur, en plus de faire connaître les produits régionaux. Nous sommes fiers de dire que c’est une réussite, souligne Hélène Tousignant, présidente de la chambre régionale. Près de 6000 personnes ont visité le site durant les trois journées malgré la température parfois maussade. Une troisième édition sera en préparation au cours des prochains mois. »

Des compétitions de BBQ de haut niveau

Les équipes de professionnels et d’amateurs ont relevé de grands défis lors de l’unique compétition ouverte de BBQ en Estrie. Voici les gagnants de cette étape de la Kansas City Barbeque Society (KCBS), l’une des plus importantes organisations de compétitions culinaires sur barbecue au monde.

« C’est un bonheur pour moi d’avoir agi en tant que porte-parole de ce bel événement. Les gens se sont réunis pour goûter de bons produits régionaux et avoir du plaisir, c’est l’essentiel ! Je félicite les compétiteurs présents qui ont su faire preuve de créativité tout en montrant qu’ils détenaient les connaissances nécessaires pour réussir leur cuisson », souligne le cuisinier rebelle Antoine Sicotte.

Gagnants des compétitions

Les compétitions regroupaient 7 équipes professionnelles provenant du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta et une des Etats-Unis auxquelles s’ajoutaient 4 équipes dans la catégorie amateurs. Les formations gagnantes sont les suivantes :

• Compétiteurs professionnels toutes catégories : équipe Black Strap, gagnante des catégories poulet, côtes levées et porc ; équipe Eatapedia, gagnante de la catégorie poitrine de bœuf.

• Compétiteurs amateurs toutes catégories : équipe Smokey Joe, gagnante de la catégorie côtes levées ; équipe Fat Tiger BBQ, gagnante de la catégorie poulet.

• Nouveauté : compétition BBQ porc entier. Gagnant : Daniel Blanchette pour Excavation Richmond.

Des activités à succès

Une activité majeure et très attendue était le souper gastronomique louisianais et le spectacle de Steve Hill samedi soir. L’aréna de Richmond était bondé avec près de 400 invités servis par la chef Debbie Stalker du restaurant La Vieille Gare de Richmond et son équipe. « C’est une formule très appréciée par les gens puisque nous avons la chance de goûter des viandes d’une grande qualité dans une ambiance festive à un coût abordable. C’est une activité qui reviendra assurément », mentionne Mme Tousignant.

Durant les trois jours de festivités, les visiteurs ont également pu profiter de la présence des exposants et des camions-restaurants (food trucks). Les familles ont aussi eu le plaisir d’assister au spectacle de Brimbelle chante la ferme de Foin-Foin.

Le comité organisateur tient à remercier les précieux bénévoles qui se sont impliqués au cours des derniers mois et durant l’évènement. Le Wolfe BBQ Fest a d’ailleurs remis 3000 $ aux organismes à but non lucratif qui ont fourni du personnel bénévole. Un grand merci est également adressé à plus de commanditaires et partenaires qui ont soutenu l’événement.