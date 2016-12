Un pas de plus vers le nouveau refuge de la SPA de l’Estrie

Sherbrooke – La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie se réjouit d’avoir maintenant un nouvel emplacement qui permettra d’accueillir son projet de nouveau refuge.

C’est lors d’une séance extraordinaire que le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a entériné, plus tôt ce soir, un changement de zonage au 145 de la rue Sauvé. Le terrain et le bâtiment situés à cette adresse permettront à la SPA de l’Estrie de réaménager ces installations en un refuge.

« Nous sommes très heureux d’avoir franchi cette étape importante pour la relocalisation du refuge. Ce dossier, qui nous tient à cœur, nous y travaillons intensément depuis plusieurs mois, car il y a urgence d’agir. Au cours des semaines à venir, nous allons travailler sur les prochaines étapes du projet et ferons le point selon l’avancement des travaux, a déclaré le directeur général de la SPA de l’Estrie, Bruno Felteau. L’édifice de la rue Sauvé, une fois réaménagé, nous permettra de mieux desservir notre clientèle et d’améliorer le bien-être des animaux qui sont sous notre garde.»

Les travaux débuteront dès cette année, soit l’automne prochain. Au cours de la période estivale, la SPA de l’Estrie travaillera en étroite collaboration avec la Ville de Sherbrooke pour la planification des travaux. Parallèlement à ces démarches, la SPA de l’Estrie préparera activement sa campagne majeure de financement, campagne qui devrait être lancée au début de l’automne.

Rappelons que la SPA de l’Estrie loge au 1139 du boulevard Queen-Victoria depuis 32 ans déjà et qu’à deux reprises, son refuge a dû être agrandi afin de répondre aux besoins : une première fois en 1992, du côté des salles d’adoption puis, une seconde fois, en 2000 pour accueillir les soins vétérinaires. Malgré ces agrandissements, les installations de l’organisme sont devenues, au fil du temps, exigus et non conformes aux nouvelles normes exigées.