Les journaux indépendants du Québec réclament une aide des gouvernements

Montréal – Hebdos Québec, l’association de la presse locale indépendante du Québec, joint sa voix à celle de TC Media afin de réclamer une aide financière temporaire des gouvernements fédéral et provincial, afin de faire face aux profondes transformations de l’industrie. Hebdos Québec accueille aussi favorablement l'étude récemment dévoilée par la Fédération nationale des communications (FNC-CSN) revendiquant une intervention urgente de la part des gouvernements.

« Il est impératif que les gouvernements du Québec et du Canada poussent plus loin et rapidement la réflexion en cours pour permettre à notre industrie en pleine mouvance, déjà affectée par la chute dramatique des revenus publicitaires, de garder la tête hors de l’eau » mentionne Benoit Chartier, président d’Hebdos Québec.

Plus spécifiquement, les journaux indépendants du Québec réclament une aide financière en quatre points :

Subvention et/ou crédits d’impôt applicables aux coûts de production de l’information. Subvention et/ou crédits d’impôt applicables aux investissements numériques, à savoir l’acquisition et l’entretien de logiciels spécialisés, la création d’applications et la formation des usagers. Exemption de la contribution payable en argent en vertu de la Loi 88 qui oblige les journaux à participer au financement des coûts nets des services de collecte sélective municipale quant au recyclage du papier journal. Crédits d’impôt à la distribution rurale et aux frais d’envoi postaux.

