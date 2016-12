Cleveland - Aujourd'hui, la Fondation Wales Home célébrera la clôture de sa 25e campagne annuelle de financement. L’événement se déroulera dans le grand salon de la Résidence Wales Home à 14h. Le public est invité.

Pour l’occasion, le Président de la Fondation Wales, M. Burton McConnell, dévoilera les plans pour le futur de la première résidence pour personnes âgées à voir le jour dans la province de Québec. Sous le signe de la continuité, de l’innovation et de l’efficience, la Résidence Wales Home propulsera le mieux-être de ses résidents, ses employés, de la population âgée du Val St-François et de l’Estrie en général à un tout autre niveau. La Résidence Wales Home se prépare pour le futur!

À propos de la Résidence Wales Home

La Résidence Wales Home, reconnue comme la première résidence pour aînés du Québec, est un organisme privé sans but lucratif qui a ouvert ses portes en 1921. Elle est engagée à respecter la dignité de ses résidents en leur offrant un milieu de vie confortable et sécuritaire et un continuum de soins. Depuis 2011, la Résidence Wales Home s’est mérité 9 prix prestigieux, dont une Mention au Grand Prix québécois de la qualité en 2015. En novembre prochain, elle se rendra à Toronto pour recevoir la version canadienne de ce prix au Canada Awards for Excellence.