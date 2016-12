Le Trottibus en marche à Valcourt !

Valcourt – Lundi dernier a eu lieu le départ des deux premiers trajets du Trottibus dans les rues de Valcourt. Le Trottibus permet aux élèves du primaire de marcher pour se rendre à l’école de manière sécuritaire et encadrée. Des trajets et des arrêts sont établis, les élèves se regroupent et poursuivent le chemin en compagnie de bénévoles accompagnateurs.

L’euphorie était palpable. Les enfants arrivaient le sourire aux lèvres avec leur dossard, en symbole de leur nouvelle appartenance au groupe de marche. Les dossards ont été offerts pour chaque enfant participant par l’entreprise valcourtoise SET47. Les bénévoles étaient amusés d’accueillir les enfants dans leur groupe.

Deux voitures de la Sûreté du Québec ont escorté chacun des deux trajets, au grand plaisir des enfants. À leurs arrivées à l’école de la Chanterelle, un comité d’accueil attendait les trotteurs accompagnés de Polix, la mascotte. Un franc succès !

L’ensemble du comité organisateur du Trottibus est fier d’avoir lancé l’initiative à Valcourt. Près d’une vingtaine d’enfants ont initié le projet. L’équipe est prête à accueillir tous les enfants prêts à bouger le matin pour se rendre à l’école.

À 15h, le Trottibus repartira en direction du retour à la maison, accompagné d’autres bénévoles. Au total, ce projet mobilise près d’une trentaine de bénévoles, sans qui le succès ne serait pas au rendez-vous. Des panneaux «Arrêt Trottibus» sont installés dans les rues de Valcourt afin de matérialiser le parcours des enfants.

Le Trottibus est une initiative de la Société canadienne du cancer, rendue possible grâce à l’appui financier de l’Agence de la santé publique du Canada. À Valcourt, le projet est issu d'une collaboration entre l'école de la Chanterelle, la Ville de Valcourt, l'Organisme de participation de parents, le Val en forme, la Sûreté du Québec, la Commission scolaire des Sommets et soutenu par la Société canadienne du cancer.