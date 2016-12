L’événement familial incontournable à Richmond : le Wolfe BBQ Fest

Richmond — Savourez l’Estrie et le Val-Saint-François sur le BBQ cette fin de semaine lors du Wolfe BBQ Fest de Richmond ! Pour une deuxième année, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond présente l’unique compétition ouverte de BBQ en Estrie. Venez voir les compétiteurs professionnels et amateurs en action dès vendredi. Sur place également durant ces trois jours de festivités : exposants, dégustations de produits régionaux, food trucks, ateliers culinaires, souper gastronomique louisianais, spectacle de Steve Hill, animation pour les familles et plus encore ! L’entrée est gratuite sur le site de l’aréna de Richmond.

Le cuisinier rebelle Antoine Sicotte, qui vient de son lancer le livre Road Trip BBQ, agit comme porte-parole de l’événement. « J’invite la population à Richmond pour ce festival qui réunit plusieurs de mes passions : la cuisson sur le BBQ, la bonne bouffe, la musique et les activités en famille ! Venez me rencontrer le samedi après-midi pour jaser de trucs culinaires ! », souligne-t-il.

Une compétition de haut niveau

Le Wolfe BBQ Fest est maintenant une étape de la célèbre Kansas City Barbeque Society (KCBS), l’une des plus importantes organisations de compétitions culinaires sur barbecue au monde ! La compétition de Richmond sera la seule de la KCBS au Québec à l’été 2016. Cet organisme compte 20 000 membres et chapeaute 450 compétitions dans le monde.

À Richmond, la compétition commence le vendredi 10 juin en soirée et se termine le samedi après-midi. Les professionnels, durant toute la nuit, doivent préparer, à leur façon, du poulet, des côtes levées, du porc et une poitrine de bœuf. Pour les amateurs, les viandes fournies sont le poulet et les côtes levées de dos. Présentement, nous comptons 11 compétiteurs professionnels et 5 compétiteurs amateurs.

Spectacles et animation pour tous !

En plus de goûter à de succulents produits régionaux, les petits et grands pourront se divertir toute la fin de semaine ! L’homme-orchestre Steve Hill présentera un spectacle très attendu le samedi 11 juin à 21 h à l’aréna de Richmond. Des billets sont encore disponibles : 25 $ en prévente et 30 $ à la porte. Les cracheurs de feu ainsi que les prestations de Hugo Leblanc, Tribiant Musique, Smooth Jazz & Blues avec Serge Ranger et Étienne Bessette égaieront aussi le site.

Pour les enfants, le spectacle Brimbelle chante la ferme de Foin-Foin sera une activité à ne pas manquer le samedi à 15 h. Des jeux gonflables et du maquillage feront aussi leur bonheur.