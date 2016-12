Inauguration d’un accès public au lac Stoke

Stoke (RC) – Le samedi 4 juin avait lieu l’ouverture officielle du terrain acquis par l’Association pour la protection du lac Stoke (APLS) en présence du maire de Stoke, Luc Cayer, du conseiller Steeves Mathieu et de citoyens présents pour l’occasion.

Cet espace, situé à l’entrée du 7e rang Est, permet aux gens de la municipalité et des environs d’avoir un accès public au lac Stoke et au ruisseau Beauchêne qui se jette dans la rivière Stoke. Le terrain permet de stationner quelques véhicules et de procéder à la mise à l’eau d’embarcations légères (kayak, canot, chaloupe et pédalo). De plus, une aire de repos sera aménagée éventuellement.

Les élus, la population et les amateurs d’embarcations nautiques tiennent à ce que cet environnement, si longtemps attendu et désiré, soit respecté. Les personnes intéressées peuvent devenir membres de l’APLS au coût de 20 $ par année. Cette contribution permet de continuer à développer et améliorer l’environnement du lac. Pour plus d’information, contactez le président de l’organisme, Denis Gosselin, au 819 878-3502.