Domtar débute la construction des infrastructures à Windsor

Windsor — Domtar annonce un investissement de 36 M $ afin de procéder à l’installation d’une deuxième turbine-alternateur d’une puissance de 18 MW à son usine de Windsor.

Cet investissement améliorera la performance énergétique de l’usine tout en réduisant les coûts de production. L’usine de Windsor, dont la première turbine-alternateur de 30 MW a été inaugurée en 2001, témoigne encore aujourd’hui de son engagement en faveur de l’innovation et du développement durable.

« Grâce aux deux turbines-alternateurs, l’usine de Windsor deviendra l’un des grands producteurs d’énergie renouvelable en Estrie. Notre capacité de production totale s’élèvera à près de 50 MW et permettra d’alimenter l’équivalent de la consommation annuelle en énergie de 12 800 maisons unifamiliales », précise Éric Ashby, directeur général de l’usine Domtar de Windsor.

Les travaux de construction des infrastructures débuteront dans les prochains jours et s’échelonneront sur près d’un an. La nouvelle turbine-alternateur entrera en fonction au cours de l’été 2017. Ce projet s’inscrit dans la vision durable de l’entreprise et contribuera au développement du secteur forestier et à l’aménagement des forêts de l’Estrie.