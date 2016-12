Vingt ans de collectes de RDD dans le Val-Saint-François

Windsor – La Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François et la Société de gestion des matières résiduelles (SGMR) du territoire ont tenu un point de presse au pavillon principal de la Poudrière à Windsor, le mercredi 1er juin. En présence de plusieurs invités, le but de la rencontre était de souligner le succès impressionnant des trois collectes annuelles de résidus domestiques dangereux (RDD) depuis 1997. Ce projet est un bel exemple de partenariat réussi entre des citoyens et des entreprises ainsi que la MRC et de ses 18 municipalités pour une démarche environnementale concrète.

C’est déjà 20 ans de collectes de RDD dans la MRC et encore autant de matières récupérées. Comment expliquer ces tonnages impressionnants, année après année ? C’est la volonté de réduire la masse d’objets du site d’enfouissement. Au total, c’est 52,8 tonnes de matières récupérées en 2016, soit l’équivalent de 7 longues remorques de 43 pieds.

Même après 60 journées de collectes de RDD organisées par la MRC du Val-Saint-François depuis 1997, les élus en arrivent à constater qu’il est encore nécessaire de poursuivre ce projet environnemental. L’an dernier, c’est plus de 800 voitures qui ont défilé aux collectes de Richmond, Valcourt et Windsor pour y apporter ces matières indésirables pour l’environnement lorsqu’elles sont enfouies. Cette année, il y en a eu plus de 832.

« Déjà à cette époque, les élus de la MRC avaient vu juste en innovant et expérimentant de projet environnemental. La population a toujours très bien participé et aujourd’hui, il est de notre responsabilité de poursuivre ce service auprès des citoyens. L’implication annuelle de quelques 50 citoyens bénévoles à réaliser ces collectes depuis 1997 nous confirment, une fois de plus, que ce projet remplit bien son rôle de protection d’éducation relativement à l’environnement », de souligner Marc-André Martel, maire de Richmond et président de la SGMR de la MRC du Val-Saint-François.

Des chiffres et des résultats

Depuis la première collecte, plus de 807,3 tonnes de RDD ont été récupérées pour ensuite être recyclés ou éliminées de façon sécuritaire au lieu d’être enfouies et de risque de polluer l’environnement. Si l’on devait placer bout à bout toutes ces remorques remplies de RDD collectés de 1997 à 2016, cela formerait une file sur plus de 2,1 kilomètres de distance, soit celle séparant le Parc historique de la Poudrière à la Cour municipale du Val-Saint-François.

Sur le plan de l’amélioration de la sécurité, les milliers de bonbonnes de propane récupérées et recyclées ne représentent plus un risque supplémentaire pour les citoyens et les services d’incendie, advenant le cas où une intervention de ceux-ci s’avérait nécessaire. Un total de 6200 batteries de véhicules ont été récupérées lors des 60 collectes de RDD. En plus de ne pas risquer de polluer la nappe phréatique du lieu d’enfouissement pour les prochaines décennies, ces batteries ont été vendues et recyclées. Le fruit de cette collecte a été remis aux maisons des jeunes qui avaient participé à celle-ci. Deux bénévoles de ces organismes ont d’ailleurs témoigné de leur implication aux collectes annuelles.

« Ces collectes sont rendues possibles grâce à l’implication de citoyens, soit 1000 depuis le début, qui investissent une journée de travail bénévole à accueillir d’autres citoyens désireux de se départir de leurs RDD accumulés. Merci pour votre implication sociale et votre important travail, a souligné Sylvie Bureau, mairesse de Windsor et préfète suppléante de la MRC, qui a relevé au nom de ses collègues l’indispensable participation de cinq partenaires, soit Bombardier, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François, Domtar et Usinatech. »

Les collectes de RDD s’avèrent ainsi un projet environnemental qui répond aux besoins des citoyens, se sont ajouté l’apport saisonnier de l’Escouade verte qui a permis aux citoyens d’accroître l’effort environnemental, ainsi que l’écocentre accessible du printemps jusqu’à l’automne. Le 5 à 7 du 1er juin à la Poudrière a été l’occasion pour les responsables de la MRC de féliciter les élus du territoire pour cette vision environnementale.

Développement durable

« Ces 60 collectes de RDD représentent un bel exemple de développement durable et souhaitons que ce projet se poursuive tant et aussi longtemps que tous les éléments indispensables à sa réalisation y seront présents, soit autant l’aspect environnement, social et économique », souhaite le coordonnateur au développement durable de l’Université de Sherbrooke, Patrice Croteau, qui a participé durant plusieurs années aux collectes du Val-Saint-François.

Au terme des allocutions et des étapes significatives, le maire de Richmond et président de la SGMR a remis un cadeau symbolique à Martin Lemieux, responsable de la gestion des matières résiduelles et de l’environnement, afin de souligner son apport de longue date au sein de la SGMR et des communautés du Val-Saint-François qu’il a partagé depuis plusieurs années avec Ann Bouchard, chargée de projet en environnement. M. Lemieux a eu droit à des applaudissements nourris au terme des allocutions.