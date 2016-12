Une 13e saison pour le Marché Champêtre de Melbourne

Canton de Melbourne - C’est avec une soupe tonkinoise et la musique de Roxane et Robert Beaulieu que le Marché Champêtre de Melbourne souhaitait la bienvenue aux nombreux visiteurs lors de son ouverture officielle, le samedi 4 juin dernier. Les amiEs de la Terre du Val-Saint-François étaient également de la partie pour leur désormais traditionnel « Troc-de-boutures ».

C'était l'occasion, pour plusieurs habitués du Marché, de retrouver leurs producteurs préférés et d'en rencontrer de nouveaux. Lois Miller, conseillère municipale du Canton de Melbourne, a partagé la fierté des élus municipaux d’avoir appuyé le Marché qui en est à sa treizième édition, depuis ses débuts. Elle a aussi souligné le rayonnement du marché dans la région.

Par ailleurs, tout au long de la saison, le Marché sera animé par des musiciens et amuseurs public. Il y aura entre autres des animations familiales les 18 juin, 2 juillet, 16 juillet et 13 août.

Ouvert de 9h à 15h jusqu’au mois d’octobre, les marchands locaux présents au Marché Champêtre de Melbourne accueillent le public avec une grande variété de produits agroalimentaires et artisanaux. Le comptoir Par-dessus le marché! permet aux consommateurs de compléter leurs achats. On y retrouve entre autres : truite, canard, miel, confitures, farine de sarrasin, huile de tournesol et une grande variété de fromages. De plus, à la demande générale, le « Café du Marché » certifié biologique et équitable, est de retour.

Encore cette année, il est possible de dîner dans le décor enchanteur du Marché Champêtre de Melbourne. Chaque samedi, l’un des producteurs membre préparera un repas sur le BBQ : Il sera possible de savourer tour à tour le veau, le poulet, le porc et l’agneau. On y retrouve de plus tout ce qu’il faut pour improviser un pique-nique : légumes biologiques, olives, pain, charcuteries, fruits frais, tartinades, fromages et desserts. Quelques producteurs de boissons alcoolisés sont aussi présents tout au long de l'été chez lesquels on peut retrouver des vins et boissons d'argousier d'Ulverton ainsi que des cidres de Saint-Théodore d'Acton. Par ailleurs, une petite aire de jeu est disponible pour les enfants.