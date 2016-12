Saint-Denis appuie la Chambre de commerce régionale de Windsor

Saint-Denis – Le conseil municipal de Saint-Denis-de-Brompton appuyait, lors de son assemblée régulière du 2 mai dernier, la Chambre de commerce régionale de Windsor (CCRW) dans son offre de services aux entreprises et commerces situés sur le territoire de la municipalité. Le conseil en a d’ailleurs profité pour encourager la communauté d’affaires à se joindre à l’organisation, et ce, pour dynamiser et favoriser la croissance de l’économie locale.

Cette démarche, initiée par le conseil d’administration de la CCRW, s’inscrit directement dans les orientations de la Planification stratégique 2012-2016 de la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Selon ce document, le conseil avait manifesté un intérêt à supporter les initiatives favorisant le développement de l’économie locale, en soutenant la mise sur pied d’une chambre de commerce locale.

« Quand la Chambre nous a approchés, explique le maire Jean-Luc Beauchemin, nous avions déjà une ouverture, connaissant la pertinence de ce type d’organisation comme levier de développement économique. Le fait que le territoire de Saint-Denis-de-Brompton fasse déjà partie de celui desservi par la Chambre a favorisé notre décision de l’appuyer, en adoptant une résolution en ce sens. En plus, ça permet à notre communauté d’affaires de prendre part à une organisation qui compte déjà sur un membership établi et des activités diversifiées. C’est une entente gagnant-gagnant, finalement. »

Pour sa part, le président du conseil d’administration de la Chambre, Serge Ranger, ajoute qu’à « la Chambre de commerce régionale de Windsor, nous travaillons sur notre volet régional, afin de mieux faire connaître les entreprises et commerces qui se trouvent partout sur notre territoire et ainsi favoriser l’achat local. Nous tenons à souligner l’accueil que la municipalité nous a réservé et nous souhaitons, dès maintenant, être plus actifs dans le secteur. »

La Chambre régionale, qui compte déjà quelques membres provenant de Saint-Denis, entend accroître ce nombre en misant sur des stratégies diverses. L’organisation d’un souper-conférence sur le territoire est envisagé pour l’automne prochain, tout comme la possibilité d’inviter les membres à visiter les entreprises et commerces de Saint-Denis-de-Brompton dans le cadre de déjeuners réseautage.