Lave-auto des pompiers de retour le 11 juin

Windsor – Le lave-auto des pompiers est de retour après quelques années d’absence. Le samedi 11 juin, de 8 h à 16 h, venez faire laver vos véhicules par les pompiers de la Régie d’incendie de la région de Windsor pour seulement 5 $. À l’avant de la caserne 1 située au 319, rue Saint-Georges à Windsor, il y aura des hot-dogs, de l’animation et des jeux gonflables. N’hésitez pas à venir faire un tour et à inviter des gens. Les billets sont en vente auprès des pompiers des casernes 1 et 2 ou directement sur place. Une partie des fonds sera remise à un ou des organismes de bienfaisance de Windsor, Saint-François et Val-Joli.